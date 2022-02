Inglaterra eliminará la obligación de aislarse para los contagiados de covid

Inglaterra eliminará a partir de la próxima semana todas las restricciones aún en vigor contra la covid-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados con la enfermedad.

Downing Street -la oficina del primer ministro británico- adelantó este anuncio que el propio jefe del Gobierno, Boris Johnson, formalizará la semana que viene; en una estrategia que ha sido criticada desde muchas voces de la comunidad científica por el riesgo de que dispare la transmisión del virus.

El Gobierno británico señaló en un comunicado que gracias a la mayor comprensión del virus y a la exitosa campaña de vacunación Inglaterra «puede pasar ahora de la intervención gubernamental a la responsabilidad individual».

«La covid no desaparecerá repentinamente, y necesitamos aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades», dijo Johnson, según la nota.

A juicio del primer ministro, su país «ha erigido protecciones fuertes contra este virus en los últimos dos años a través de la vacunación, los test, los tratamientos y la mejor comprensión científica del virus».

De esa manera, gracias a la cantidad de gente que ha recibido la vacuna, «estamos en posición de presentar nuestro plan para convivir con la covid esta semana«, agregó.

El Ejecutivo adelantó que los sistemas de vigilancia y las medidas de contingencia se mantendrán para ser usadas si se necesitan; así como una amplia capacidad de test o de programas de vacunación para responder a nuevas variantes.

El Gobierno conservador recordó el «significativo peaje» que se han cobrado las restricciones como los confinamientos en los últimos dos años, que han tenido consecuencias sobre la educación de los más pequeños o la salud mental de la población.

«La responsabilidad pública y la conciencia sobre las pautas de sanidad pública deberían permanecer; como sucede con todas las enfermedades infecciosas, como la gripe», subrayó la nota.

En el anuncio que hará Johnson la semana entrante -a priori el lunes-, está previsto que centre la nueva estrategia en la eliminación de todas las restricciones, la protección de los vulnerables con intervenciones farmacológicas y test, vigilar la aparición de nuevas variantes y consolidar las innovaciones que ha traído la respuesta a la covid.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, una de cada 20 personas en Inglaterra estaba infectada con el coronavirus la semana pasada.

