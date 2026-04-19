Cierre en la vía Alóag–Santo Domingo por colapso de alcantarilla

Vía Alóag permanecerá cerrada durante toda la noche, en el km.87, debido al colapso de una alcantarilla.

La vía Alóag–Santo Domingo permanece cerrada a la altura del kilómetro 89 debido al colapso de una alcantarilla registrado en el kilómetro 83.

La alerta fue coordinada por el ECU 911, que activó la respuesta de unidades en el sitio.

Atención en la zona

Equipos de primera respuesta se encuentran desplegados realizando trabajos para atender la emergencia y evaluar los daños en la infraestructura vial.

Las autoridades no han informado aún un tiempo estimado para la reapertura de la vía.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y circular con precaución.

El cierre afecta una de las principales conexiones entre la Sierra y la Costa del país.