Macará gana a Barcelona y Liga a Independiente: así queda la tabla de LigaPro tras la fecha 9

Macará se impuso a Barcelona SC en el cierre de la novena fecha de la LigaPro, en un resultado que ajusta la tabla de posiciones del campeonato nacional.

El conjunto ambateño logró sostener la ventaja y sumar tres puntos clave, mientras Barcelona no logró concretar sus opciones en ataque.

En la jornada, Macará derrotó 3-1 a Barcelona SC con una remontada en los minutos finales gracias a un doblete de Franco Posse (81’ y 90+1’) y un tanto de Martín Tello (90+12’), tras el gol inicial de Darío Benedetto (27’).

Liga de Quito le ganó a Independiente

En otro de los partidos de la jornada, Liga de Quito derrotó a Independiente del Valle en un duelo directo entre equipos que pelean en la parte alta.

El compromiso se definió por la efectividad ofensiva de Liga, que aprovechó sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

Liga de Quito venció 2-0 a Independiente del Valle en condición de visitante, en un duelo clave por la parte alta de la tabla.

Tabla y contexto

Con estos resultados, la fecha 9 deja movimientos importantes en la clasificación, con equipos que buscan consolidarse en zona alta.

La LigaPro entra en una fase clave, donde cada punto comienza a marcar diferencias en la lucha por el título y clasificaciones internacionales.

Con estos resultados, la tabla de posiciones se mantiene ajustada en la parte alta: Independiente del Valle lidera con 19 puntos, seguido por Universidad Católica con 16 y Barcelona SC con 15. Más abajo, Liga de Quito y Macará se acercan con 10 unidades, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del campeonato.