Isaac Álvarez: ‘La expectativa de la Noche Amarilla supera a la Supercopa Ecuador’ . El presidente de Liga de Quito está inconforme con el horario en el que su equipo jugará la final de la Supercopa ante El Nacional. El 1 de febrero, los albos y militares chocarán en el estadio Gonzalo Pozo, a las 19:00.

El horario coincide con la realización de la Noche Amarilla de Barcelona. Los amarillos se enfrentarán en el estadio Banco Pichincha a Emelec, en su tradicional celebración. Hasta la jornada del 29 de enero del 2025, BSC seguía buscando a una estrella para reemplazar a Francesco Totti.

De acuerdo con el directivo Álvarez, es inconveniente que la ‘U‘ dispute la final ante los criollos a la misma horas que juega Barcelona. «La expectativa de la Noche Amarilla supera a la Supercopa Ecuador», dijo en el medio digital Ecuagol.

«Yo expuse que el horario no me parecía, pero se entiende al canal que va a transmitir, es la misma que pasa la Sub 20. Hay una coincidencia de horarios. Nuestros hermanos fraternos de Guayaquil, Barcelona, tienen su Noche Amarilla, y la expectativa de esa noche supera la que tiene la Supercopa«.

En la misma jornada del 1 de enero, Ecuador chocará contra Argentina en el Sudamericano Sub 20. Los dirigidos por Miguel Bravo buscan su clasificación al hexagonal final del torneo.

Liga de Quito busca su decimoséptimo título a nivel nacional con la Supercopa Ecuador. Actualmente tiene 13 Campeonatos nacionales, dos Supercopas y una Copa Ecuador. En cambio, El Nacional tiene 13 coronas nacionales y una Copa Ecuador.

