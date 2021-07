Israel vuelve a atacar en Gaza tras lanzamiento de más globos incendiarios

Israel bombardeó hoy objetivos del movimiento islamista Hamás en Gaza, por segundo día consecutivo y en respuesta al lanzamiento de más globos incendiarios desde el enclave contra su territorio.

Según un portavoz militar, «aviones de combate del Ejército atacaron un sitio de fabricación de armas y un lanzacohetes» pertenecientes a Hamás, que controla de facto el enclave desde 2007.

Además, detalló que los ataques «se realizaron en respuesta a los globos incendiarios disparados hacia territorio israelí»; y enfatizó que sus tropas «continuarán respondiendo con firmeza contra los intentos terroristas desde la Franja de Gaza».

In response to the arson balloons launched from Gaza toward Israel today, IDF fighter jets struck a weapons manufacturing site used to research and develop weapons belonging to Hamas tonight.



The IDF will respond firmly against terror attempts from Gaza.