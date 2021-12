Iván Saquicela analiza la aplicación y abuso de «prisión preventiva»

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se refirió al tema del «abuso de prisión preventiva», que llevaría al hacinamiento carcelario.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Saquicela comentó sobre la aclaración de normas jurídicas.

«Nosotros consideramos que era indispensable la resolución del pleno de la Corte Nacional de Justicia. Hemos resuelto que la prisión preventiva, para ser dictada, tiene que cumplir ciertos requisitos. Se estaba entendiendo mal lo preceptuado en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal en dos aspectos. Quién debe justificar si existe o no la necesidad de dictar prisión preventiva. Y, en segundo lugar, cómo deben cumplirse cada uno de los requisitos», explicó Iván Saquicela.

Así, afirma que la Corte Nacional dejó en claro que la prisión preventiva es excepcional. «Es decir, tiene que dictarse cuando las otras medidas diferentes a la prisión preventiva no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado al proceso. El solo hecho de indicios sobre la responsabilidad penal de un procesado no es suficiente para dictar una prisión preventiva», sostiene.

Así, Iván Saquicela indica que esta resolución contribuye a reducir el hacinamiento carcelario. Y, sobretodo, a «que no haya un abuso de la prisión preventiva de conformidad con la Constitución y la ley», resalta.

Y agrega que «no puede ser un absoluto pensar que la crisis carcelaria obedece a la prisión preventiva. Sin duda puede contribuir al problema. Pero hay que ser claros, los jueces del Ecuador no tenemos competencia sobre la situación carcelaria. Es decir, a nosotros no nos corresponde la rehabilitación social. No nos corresponde cuidar la integridad de la vida de los privados de la libertad», sostuvo.

