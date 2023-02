El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, calificó este viernes 17 de febrero del 2023 como un hito histórico que el pleno de la Corte haya resuelto “presentar la terna (…). Y por primera vez en el país y la región haya un magistrado presidiendo el Consejo de la Judicatura; es decir no un actor político”.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, Saquicela sostuvo que las críticas del presidente de la República, Guillermo Lasso, en torno a la liberación del alias “Jr” “está errado”, porque probablemente no tiene la información y explica un principio legal básico: “sin acusación fiscal no hay juicio” y recuerda que alias “Jr” no tiene una acusación fiscal ni ningún proceso penal en su contra por ende no hay razón para la privación de la libertad.

Saquicela, además recuerda que el Snai presentó un informe de 299 documentos favorables al privado de la libertad, asegura que ahí “los jueces tienen dos opciones: conceder la prelibertad prevista en la ley, o negarla; sobre la base de qué, del informe del Snai”, enfatiza.

Saquicela hace un llamado público y extiende una invitación al residente de la República, Guillermo Lasso; el residente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela; el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, para hacer una mesa técnica, para “lejos de los dimes y diretes” mostrar unidad del Estado para enfrentar la inseguridad que vive el país.

