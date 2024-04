Ivonne Núñez: Lo dicho por Rafael Correa no puede ser considerado como libertad de expresión

“Lo dicho por el sujeto denunciante (Rafael Correa) no puede ser considerado como libertad de expresión. En este caso se ataca la seguridad nacional”, asegura Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.

“No he presentado la denuncia (contra Rafael Correa) ante la Fiscalía General del Estado como un acto propagandístico. Yo lo he presentado porque es necesario recuperar la paz en Ecuador”, dice Núñez este jueves 11 de abril del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

La ministra de Trabajo señala que la denuncia se realiza con base en el artículo 353 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se estipula que existe traición a la patria cuando se divulgan noticias con la intención de infundir pánico.

“Todas las entrevistas de (Rafael Correa) en los últimos días no solo que generan pánico al interior del Estado ecuatoriano sino que incitan a la guerra. De igual manera incita y conmina a que el Golfo de Guayaquil sea cerrado, por donde sale el 80% de las exportaciones a Ecuador”, añadió Núñez.

Además, la funcionario indicó que una vez que se inicie el trámite pertinente se pedirá como acción urgente la suspensión de las cuentas de redes sociales que (Rafael Correa) maneja y donde se “infunde permanente miedo y pánico a todos los ciudadanos ecuatorianos”.

¿Cómo funcionará el contrato por horas?

Núñez dice que si la pregunta E obtiene la aprobación en la consulta popular el Ministerio de Trabajo tiene «la responsabilidad histórica» de realizar la enmienda en el Código de Trabajo para el contrato a plazo fijo.

“Le tocará al Ministerio de Trabajo determinar el contrato del trabajo por horas. El valor del contrato por horas inicia con 7,80 dólares y puede llegar hasta 12, 99 dólares en el sector petrolero. Este cálculo ya ha sido difundido a la ciudadanía y consensuado”, aseveró la ministra.

Núñez afirmó que la cifra de 7,80 dólares empezará con ese valor, siempre y cuando, la persona trabaje sábado y domingo. “Nosotros hemos hecho el cálculo incluyendo las horas extraordinarias, las horas suplementarias y tomando en cuenta la tabla sectorial. Por eso es que en el sector petrolero la hora llega a 12,99 dólares”, agregó.

No obstante, aclaró que será necesario incluir los beneficios de ley porque es una exigencia de la Corte Constitucional. “Tenemos que fijar el contrato por horas, incluyendo los beneficios sociales y legales, la aportación al IESS el requisito de la contratación, el pago de los décimos y las vacaciones”, indicó.

También, la ministra aclaró que el contrato por horas tiene que ser por primera vez y una vez que se realice la contratación por escrito deberá ser registrada en el Ministerio de Trabajo para que como ente rector se realice el seguimiento.

Para ello, se prevé realizar la contratación de más inspectores de trabajo, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar de forma presencial la contratación por horas.

Y en el caso del IESS se calculará de acuerdo al porcentaje que determina la ley, es decir, menos del 10% de acuerdo a los ingresos del trabajador. “Estamos conversando con el IESS para que la plataforma este habilitad y todos conozcan los valores del contrato por horas”, manifestó Núñez.

Además, Núñez pidió que se respalde la política de la empleabilidad para “entregar trabajo, empleo digno y salario justo” a quienes se encuentras desempleados.

