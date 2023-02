Jaime Nebot reconoce resultados de seccionales y arremete contra Lasso

Luego de casi un día de silencio absoluto, el líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reaccionó a los resultados de las elecciones seccionales de este domingo 5 de febrero del 2023. Las principales figuras de la organización política, Cynthia Viteri y Susana González, fueron derrotadas por los candidatos de la Revolución Ciudadana.

El ex alcalde de Guayaquil dijo, que pese a la derrota en la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas, consiguieron 35 alcaldías, 25 en la Costa y 10 en la Sierra. Además, de varias prefecturas en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.

También reconoció «el triunfo legítimo» de Aquiles Álvarez en la Alcadía de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga en la Prefectura del Guayas. «Les deseamos éxito por el bienestar de la ciudad y nuestra provincia», añadió.

De igual forma, agradeció el apoyo de la ciudadanía en el puerto principal durante el proceso electoral y reconoció falencias en el accionar de sus candidatos.

«Un alcalde o un prefecto solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica”, manifestó.

Además, dijo que no va a responsabilizar a nadie por la pérdida e instó a corregir los errores y multiplicar los aciertos «históricamente alcanzados».

“Con franqueza hay algo muy grave. La ambición, no la aspiración, y el actuar con el hígado no son la estrategia correcta para que se corrijan errores. Los que se postularon para no ganar sino para hacer daño cometieron una gran equivocación pues acabaron entregando la ciudad y la provincia a quienes odian irracionalmente, considerando que son sus enemigos en vez de sus adversarios y, más aún, los convirtieron en víctimas. Se ha pagado el precio”, reprochó Nebot.

Arremete contra Lasso

Asimismo, reprochó el accionar del primer mandatario, Guillermo Lasso. “Dimos nuestros votos para presidente a un hombre que nos traicionó. El Presidente con una política económica y social errada liquidó la posibilidad de crecer (…) privando a nuestros compatriotas de seguridad, servicios sociales y obras públicas».

Situación, que según el político, terminó con la popularidad y credibilidad de Lasso al punto que «el pueblo considere a cualquiera mejor que él». Asimismo, Jaime Nebot aseguró que con la Consulta Popular la ciudadanía lo castigó y con ello le dijeron no a su Gobierno.

«Los socialcristianos debemos aprende la lección (…) Nunca más debemos aliarnos con aprovechadores que carecen de coherencia y de palabra, ni admitir y peor remitir en el partido oportunistas que solo quieren ser sin hacer», enfatizó.

Revisa también: