Trámites de la ANT se podrán gestionar sin pagar las multas

Los trámites en la ANT se podrán realizar sin pagar las multas.

No se revisarán multas pendientes para realizar trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), luego de la reanudación de su atención tras el cierre por la investigación del caso Jaque.

Según un comunicado de la ANT emitido este 16 de abril de 2026, la institución resolvió extender hasta el 30 de septiembre de 2026 la suspensión de la verificación de información en sus sistemas tecnológicos respecto a valores pendientes por infracciones de tránsito.

Así los usuarios podrán cumplir con sus trámites en la agencia de tránsito sin que las multas pendientes se lo impidan.

No obstante, la entidad aclaró que la medida no implica la condonación de deudas. Las multas continúan vigentes y deberán ser canceladas, ya que se trata únicamente de una suspensión temporal orientada a mantener la operatividad de los servicios mientras se solucionan inconvenientes en los sistemas tecnológicos.

La decisión se adoptó a través de la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0029-R, mientras se solucionan las inconsistencias tecnológicas se solucionan.