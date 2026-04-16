Restaurante del malecón de Salinas clausurado por presencia de gusanos vivos y otras plagas

En el establecimiento se encontró gran cantidad de moscas volando sobre los alimentos.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó la clausura de un restaurante ubicado en el malecón de Salinas, en Santa Elena.

La institución verificó la higiene de locales de alimentos y bebidas ubicados alrededor de este balneario.

En uno de ellos, detectó un establecimiento que incumplía con la normativa sanitaria, razón por la que se procedió con su clausura inmediata.

El lugar también enfrenta sanción económica

Según la información, se encontró gusanos vivos en la cocina, moscas volando por todo el lugar, desechos de comida por el suelo, congeladores donde guardaban mariscos con desaseo y más irregularidades.

"Esto representa una grave falta a la Ley Orgánica de Salud, la cual en su artículo 146, literal E, prohíbe el procesamiento y manipulación de los alimentos en condiciones no higiénicas", informó Arcsa.

Añadió además que, en el artículo 248, se dicta una sanción, a más de la clausura, de diez salarios básicos.