Jan Topic acude a la Corte Constitucional: ‘El TCE se arrogó funciones’

Jan Topic, exprecandidato presidencial por SUMA, acudió este lunes 18 de noviembre del 2024 a la Corte Constitucional para presentar una acción extraordinaria de protección. El empresario busca revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que inhabilitó su candidatura para las elecciones de 2025.

“Es para defender no solo la candidatura sino la democracia de nuestro país”, señaló en los exteriores del organismo ante los medios en compañía de Guillermo Celi, dirigente de SUMA; el excandidato presidencial, Pedro José Freire, y varios candidatos a la Asamblea.

Topic ratificó que la sentencia del TCE no es firme pues habla de potencialidades y que no debería aplicarse. «Lo que hizo el TCE va a quedar como precedente para futuras elecciones y da cabida para que puedan tumbar cualquier candidatura bajo cualquier pretexto que no está contemplado en la Constitución. Lo que hizo el TCE es arrogarse funciones que solo le competen a la Corte Constitucional», sentenció.

Además, el exprecandidato reconoció que el proceso puede demorarse pero dijo que confía en que se actúe con la mayor celeridad para resolver este tema antes de las elecciones presidenciales del 9 de febrero del próximo año.

“La Corte debe pronunciarse en momentos críticos, incluso si es fase electoral (…) Debe respetarse la Constitución porque si se pronuncia después el daño ya está hecho y debe dejar un precedente para que estas acciones pasen a futuro«, agregó Jan Topic.

«No estoy diciendo que voten por Jan Topic, respetemos el derecho de los ecuatorianos de votar por quien quieran votar. Arrebatarle a los ecuatorianos ese derecho de decisión no solo es injusto, es mortal», añadió.

Sobre la renuncia de Mishelle Calvache evitó referirse y recalcó que hay norma en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que deben cumplirse. «Abrazamos a Mishell y entendemos por lo que está pasando. El proyecto político está abierto para ella y respetamos su decisión«, indicó Johana Hinojosa sobre el tema.

Finalmente, no confirmó quien lo reemplazará en la contienda electoral y pidió esperar hasta el anuncio oficial del partido. No obstante, dijo que en el proceso democrático que realizaron se escogieron a seis candidatos, quienes realizaron un debate y ya tienen la decisión final.

