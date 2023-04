Javier Ortiz: Las reuniones con el Ministro de Gobierno han sido por temas de seguridad

“Yo no tengo reuniones clandestinas en ningún lado. He asistido al Ministerio de Gobierno, al despacho del señor Henry Cucalón, a hablar los temas de seguridad específicamente y ningún otro tema”. Así lo manifestó el asambleísta independiente Javier Ortiz, en entrevista para Teleamazonas, este martes 25 de abril del 2023.

El legislador señaló que tras el asesinato de su tío May Castillo, en Esmeraldas, el pasado 17 de febrero, tanto él como su tía Roberta Zambrano, prefecta de la provincia, recibieron amenazas. Sin embargo, contaron con el apoyo del Ministro, quien habría gestionado un contingente para otorgarles seguridad.

En este contexto, el asambleísta que salió del Partido Social Cristiano (PSC) sostuvo que las amenazas de quitarle la seguridad a cambio de votos son falsas. Negó también haber solicitado cargos para otras personas. Ortiz aseguró que no ha recibido ningún incentivo para votar a favor o en contra del juicio político al presidente Guillermo Lasso.

Ortiz renunció al PSC

En cuanto a su salida del Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta dijo que fue él quien puso la renuncia luego de una conversación con Esteban Torres, representante de la bancada.

Según el asambleísta, Torres le dijo que el pasado jueves 20 de abril iba a salir un comunicado del Partido en el que anunciaban que el PSC seguía firme a favor del juicio político. Sin embargo, si Ortiz no firmaba sería expulsado de la bancada.

Aunque el comunicado nunca salió, Ortiz dijo que su renuncia fue presentada tras finalizar su conversación con Torres.

¿A favor o en contra del juicio político?

Javier Ortiz sostuvo que desde un principio jamás dio su firma de respaldo al juicio político. Señaló que no existen los argumentos necesarios para enjuiciar al Primer Mandatario.

No obstante, aseguró que no puede anticiparse si votará a favor o en contra del juicio, mientras la Comisión de Fiscalización no presente el informe, pues de ello dependerá su voto. “Si existen los elementos necesarios y probatorios vamos a estar a favor del juicio, pero si no existen no se puede adelantar”, sostuvo Ortiz.

