Jennifer López revela su mayor secreto de belleza

La actriz, cantante, compositora y empresaria estadounidense, Jennifer López, reveló su mayor secreto de belleza que dejó a todos sus fanáticos impactados.

Jlo recientemente dijo que dormir mínimo siete horas por las noches es necesario para mantenerse bella y radiante, siendo el tip más eficaz que cualquier crema hidratante costosa

“No valoramos el sueño. Valoramos el esfuerzo y el trabajo duro y debo admitir que he estado atrapada en esa carrera de ratas por mucho tiempo», dijo la actriz en la última edición de la revista On The JLo.

“Sin embargo, he descubierto que dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. Es uno de los principios de JLo Beauty y parte de mis 5S: protector solar, suero, suplementos, saludable (vivir bien) y sueño (dormir bien)», agregó la cantante

Además, acotó que: “Dormir al menos de siete a nueve horas cada noche puede cambiar el juego de la vida”.

Boda

Jennifer López y el actor Ben Affleck se casaron el sábado en una pequeña ceremonia familiar en Las Vegas, Estados Unidos. Los detalles de la boda fueron compartidos este domingo.

JLo decidió compartir en su página personal los detalles de este ceremonia que sorprendió a sus fanáticos. «Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años«, inició su extensa reseña, donde firmó como la Sra. jennifer Lynn Affleck.

La artista estadounidense contó que el sábado volaron a Las Vegas, donde hicieron fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas.