Jhonatan Narváez es el mejor ecuatoriano del día en la Vuelta a España

El ciclista Jhonatan Narváez, del equipo Ineos Grenadiers, se convirtió en el mejor de los ecuatorianos en la décima etapa de la Vuelta a España.

En una etapa que se recorrió sobre 189 kilómetros, Jhonatan Narváez arribó en el sexto puesto, 51 segundos por detrás del ganador de la etapa.

Michael Storer se llevó la etapa tras marcar 4h9’21». Por su parte, Odd Christian Eiking, se vistió de rojo al llegar a 22 segundos.

Jefferson Cepeda llegó en el puesto 58, a 13’3″ del ganador, mientras que Richard Carapaz se ubicó en la posición 87 del día, a 20’59».

El cuarto ecuatoriano en carrera, Jonathan Caicedo tuvo una diferencia de 21’41» respecto al ganador, en el puesto 131.

A strong effort from our riders in the break today at #LaVuelta21.@DylanvanBaarle came home fourth, with @NarvaezJho sprinting in for sixth in the following group 👏 pic.twitter.com/bIT6HT3kha