John Stamos: «Nunca tendré otro amigo como él»

El actor John Stamos, quien portagonizó Jesse Katsopolis en «Full House», dijo estar completamente destrozado por la muerte desu gran amigo Bob Saget, quien fue hallado sin vida este domingo en un hotel.

«Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby», escribió en su cuenta de Twitter tras conocer la lamentable noticia.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.