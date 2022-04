Jonathan Caicedo arranca el Tour de los Alpes dentro de los 10 mejores

El francés Geoffrey Bouchard (Ag2r Citrôen) es el primer líder del Tour de los Alpes, al imponerse en en solitario en la primera etapa. El ecuatoriano Jonathan Caicedo ocupó el puesto 10.

Disputada entre Cles y San Martino di Castrozza, la jornada tuvo 160,9 km de disputa para dar a Bouchard el liderato. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se clasificó en segundo lugar.

Bouchard (Dijon, 30 años) fue el más fuerte entre un quinteto de corredores que marchaban en fuga. En determinado momento supo ver la ocasión idónea para lanzar un ataque a 25 km de meta. El pelotón lo siguió pero la persecución no llegó a tiempo para evitar la victoria del francés.

Ganador de la montaña en Giro y Vuelta, Bouchard marcó en meta un tiempo de 4h.12m22s. A 5 segundos entró un primer grupo numeroso con el español Pello Bilbao (Bahrain Victorious), quien precedió a otro corredor francés, Romain Bardet (DSM). Ahí también llegó el ecuatoriano Jonathan Caicedo. A 9 segundos llegó otro grupo con otros corredores.

Done & Dusted, #ParisRoubaix is done for another year. Now it's time to hit the mountains 🏔



Here's our lineup for #Tourofthealps pic.twitter.com/wAwqrgPxaN