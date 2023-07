El ecuatoriano Jhonatan Narváez nuevamente brilla en el ciclismo. El deportista de 26 años coqnuistó tercera etapa del Tour de Austria este martes 4 de julio de 2023 y mantiene el liderado del Tour de Austria.

El ciclista nacido en la provincia de Sucumbiós ratificó su liderato en el tablero general de la competencia y quedó a 28 segundos de su inmediato perseguir, el colombiano Jesús David Peña. El ‘Lagarto’, como se conoce a Narváez, aprovechó su buen estado físico y conquistó la etapa comprendida por algunos tramos montañosos, terreno que domina el tricolor.

Durante esta vuelta, que comprendió de 148,5 kilómetros entre Sillian y St. Johann, el integrante de INEOS Grenadiers fue superior. En los últimos kilómetros venció al etíope Welay Hagos Berhe y al colombiano Jesús David Peña, ambos miembros del equipo Jayco AlUla.

Jhonatan Narváez terminó la competencia de este martes con un tiempo de tres horas 54 minutos y 26 segundos, tiempo que registraron Berhe y Peña segundos detrás. Y con ello, el ecuatoriano continuará portando el maillot rojo de líder del Tour de Austria.

El Tour de Austria tiene cinco etapas. La cuarta se celebrará este miércoles 4 de julio de 2023 entre St. Johann Alpendorf y Steyr, un tramo de 197 kilómetros. Con este rendimiento inmejorable, el ecuatoriano se ubica como el favorito de la competencia.

