Un piloto de 18 años fallece durante una carrera en Spa

El piloto neerlandés Dilano van’t Hoff, de 18 años, falleció este sábado en el circuito de Spa, en Bélgica, durante una carrera del campeonato de Europa de fórmula regional, anunció la organización en un comunicado.

El accidente se produjo en la última vuelta de la carrera, sobre las 10h00 de la mañana (08h00 GMT), por una colisión en cadena en la recta de Combes, mientras llovía con fuerza.

Esta carrera estaba era un preámbulo de las 24 Horas de Spa, previstas a las 16h30 (14h30 GMT) tras un minuto de silencio.

Según el diario belga La Derniere Heure/Les Sports, el monoplaza de Van’t Hoff sufrió un impacto a más de 200 km/h y quedó atravesado en la pista. Un piloto que le seguía no pudo evitarlo y le golpeó.

Van’t Hoff había sido campeón de España de F4 en 2020. Competía con el equipo MP Motorsport.

Las circunstancias del accidente recuerdan a las que rodearon el fallecimiento del francés Anthoine Hubert, hace cuatro años en F2, en el mismo circuito.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



