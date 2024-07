Xavier Jordán, uno de los procesados por el caso Metástasis, acusa a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de divulgar información sensible para Estados Unidos. Este martes 30 de julio del 2024, el hombre, que se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, dio una rueda de prensa junto a su abogado, Richard Díaz.

El abogado de Jordán asegura que demandó ante la justicia estadounidense a la fiscal general, Diana Salazar. También habló de una «denuncia», pero no respondió si se hizo en instancias penales o civiles ni tampoco el delito por el que se acusa a Salazar.

Díaz dio la conferencia de prensa junto a su cliente, desde Miami, en Estados Unidos. Ahí mencionó que la demanda se presentó en una dependencia judicial de ese país, pero no especificó en cuál.

Según Díaz, la fiscal Salazar habría entregado información «extraordinariamente sensible, restringida, reservada y privilegiada que compromete la seguridad de Estados Unidos a un exasambleísta de Ecuador«.

«Esa acción no solo pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos sino que refleja un manejo negligente y peligroso de información sensible por parte de la Fiscal General», señaló el jurista, aunque no detalló qué tipo de información se filtró.

Supuestos chats con Ronny Aleaga

El abogado de Jordán dijo que se realizó un peritaje a los dos celulares del exasambleísta de la Revolución Ciudadana y también procesado en el caso Metástasis, Ronny Aleaga. Díaz asegura que la perito encontró chats entre Aleaga y la fiscal Salazar.

Según el defensor, ambos intercambiaban mensajes a través de una aplicación de mensajería que borra automáticamente los chats. «No hay duda de la veracidad de esos mensajes«, aseguró Díaz

El abogado de Jordán dijo que hay conversaciones comprometedoras entre la Fiscal y Aleaga, donde se evidencia una persecución contra su cliente. Díaz dijo que los chats entre Salazar y el exasambleísta datan de septiembre del 2023.

«Uno de los mensajes, la Fiscal dice: ‘le voy a sacar el aire al tipejo‘, refiriéndose a Xavier Jordán«, aseguró el defensor. Además, dijo que ese mensaje se envió antes de que su cliente sea vinculado al caso Metástasis.

La mañana del 3 de enero de 2024, la Fiscalía vinculó a 8 personas más a la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada, en esta trama de corrupción que usó al sistema judicial para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero y su familia. Entre los vinculados estaba Xavier Jordán.

«Existe una despiadada persecución política contra Xavier Jordán por parte de la Fiscal. Es una venganza personal contra mi cliente», aseguró el abogado Díaz.

Lea también:

No es la primera vez que se mencionan supuestos chats entre la fiscal Salazar y Ronny Aleaga. En marzo del 2024, ese mismo exlegislador difundió un video en el que aseguró tener 1 500 chats con la fiscal Diana Salazar.

«Es hora de defenderme y hablarle a mi país y al mundo sobre la verdadera cómplice y la más grande encubridora del crimen organizado en el país: Diana Salazar Méndez», dijo Aleaga en el video difundido la noche del domingo 24 de marzo.

El exasambleísta aseguró que desde 2021 ha mantenido «conversaciones regulares, personales e íntimas» con la fiscal Diana Salazar y que empezará a exponer esos chats. Él aseguró que esas conversaciones han sido «periciadas y verificadas» con una empresa de Estados Unidos.

La fiscal Salazar se pronunció sobre esas acusaciones de Alega y las calificó como una «campaña de desprestigio«. «Me mantendré concentrada en lo importante, la desesperación no tiene límite. No desviarán nuestra atención», dijo Salazar.

«Ahora, el ciudadano en cuestión -prófugo de la Justicia (…)- se esconde detrás de un video en el que habla de supuestos chats periciados en otro país, de presuntas conversaciones con la titular de esta institución, el lugar de defenderse en derecho, como corresponde», añadió la funcionaria en aquella ocasión.

¿Quién es Xavier Jordán?

Xavier Jordán es uno de los procesados por el caso Metástasis. Actualmente, está prófugo de la justicia ecuatoriana. El 3 de enero de 2023 un juez le dictó prisión preventiva, pero la orden no se pudo ejecutar porque no estaba en Ecuador.

Según la Fiscalía, hay chats entre Leandro Norero y Xavier Jordán. En una de esas conversaciones, Jordán le habría pedido ayuda al narcotraficante para callar a Fernando Villavicencio. El candidato a la presidencia fue asesinado en agosto del 2023, a la salida de un mitín político.

También en Teleamazonas: