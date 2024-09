“El sistema informático está listo (para las elecciones de 2025). Hemos tomado medidas en seguridad, incluso han venido técnicos de la OEA a trabajar con los equipos” aseguró José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No se ha conversado nada sobre el conteo rápido y el voto telemático no está contemplado«, agregó Cabrera este viernes 13 de septiembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

José Cabrera indicó que la fecha hito en el calendario electoral es la entrega del listado definitivo para candidatos el 30 de diciembre del 2024. Sin embargo, esta podría adelantarse en caso de que no existan recursos de reclamación o apelación.

De igual forma, el consejero recordó que las listas para este proceso electoral deben cumplir con la paridad de género. En el caso de los binomios deben ser mixtos, un hombre y una mujer, mientras que en el listado de asambleístas el 50% deben estar encabezados por mujeres e incluir en un 25% a jóvenes entre los 18 hasta los 29 años de edad.

El funcionario electoral recalcó que todos los parámetros se encuentran en el sistema, que alerta sobre incumplimientos para evitar reclamos futuros.

En el tema de seguridad de las elecciones de 2025, José Cabrera dijo que están conscientes de lo que sucedió en los procesos anteriores y por eso se ha pedido a la Policía un mayor control. Sin embargo, reconoció que los uniformados piden más recursos y no dependen del CNE su entrega.

“Nosotros somos unos facilitadores. El candidato o candidata nos presenta la solicitud de seguridad y nosotros entregamos al Ministerio del Interior para que ellos hagan el análisis y según eso asignan el número de efectivos que los van a resguardar”, puntualizó el consejero.

Respecto al presupuesto electoral, José Cabrera aseveró que el Ministerio de Finanzas si está entregando los recursos, pero de una forma mensual, lo cual complica la contratación del personal necesario para el proceso.

“Es un eterno problema que tenemos con Finanzas. Tratamos de reducir lo máximo los gastos, pero siempre hay un problema (…) Nos están entregando las certificaciones presupuestarias mes a mes y nos causa problemas”, señaló.

Finalmente, el consejero del CNE enfatizó que el control de la campaña en redes sociales no se puede realizar porque no se ha definido un mecanismo. Pero, adelantó que se trabaja en áreas operativas para poder realizar la observación al contenido de estas plataformas digitales para el 2027.