Suspensión programada del servicio de agua potable en Samborondón este domingo 31 de mayo

De acuerdo con la notificación recibida por parte del proveedor Interagua, la suspensión del servicio tendrá lugar este domingo 31 de mayo de 2026. El corte está programado en un horario estimado de 03:00 a 17:00. Estas labores derivan de trabajos emergentes en la Subestación Eléctrica de Pascuales, los cuales son necesarios para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Ante esta interrupción, AMAGUA insta a los ciudadanos a tomar las siguientes medidas preventivas:

Almacenamiento preventivo: Se recomienda recolectar agua suficiente con anticipación para cubrir las necesidades básicas de los hogares durante el periodo del corte.

Se recomienda recolectar agua suficiente con anticipación para cubrir las necesidades básicas de los hogares durante el periodo del corte. Consumo responsable: Se exhorta a hacer un uso racional de las reservas de agua disponibles una vez iniciado el periodo de suspensión.

Se exhorta a hacer un uso racional de las reservas de agua disponibles una vez iniciado el periodo de suspensión. Sistemas de bombeo: Es importante considerar que los sistemas de bombeo domiciliarios, cisternas y equipos hidroneumáticos no operarán durante las horas en que coincidan con los cortes de energía eléctrica programados por el Gobierno Nacional.

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios ante esta situación, la cual es ajena a su operación directa, y reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al PBX 102.