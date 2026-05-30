Accidente de tránsito en la Av. Simón Bolívar genera cierre vial en el sector de Guápulo

Siniestro de tránsito en la Av. Simon Bolívar, a la altura del inicio de la Ruta Viva.

Equipos de emergencia se encuentran atendiendo un siniestro de tránsito ocurrido esta tarde en la Av. Simón Bolívar, específicamente a la altura del inicio de la Ruta Viva y la intersección con la av. De Los Conquistadores, en la zona de Guápulo.

Producto de este incidente, el personal de socorro brindó atención prehospitalaria inmediata a cinco personas que resultaron afectadas por el impacto.

Debido a las labores de asistencia y el aseguramiento de la escena, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha procedido con el cierre preventivo del carril izquierdo y central en el sentido norte-sur, manteniendo la vía solo parcialmente habilitada para la circulación vehicular.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia prudente y respetar estrictamente las leyes de tránsito para evitar mayores congestiones o nuevos incidentes en este punto crítico de la ciudad.