José José fue sentenciado en la gala 28 de Yo Me Llamo

Una nueva semana con espectaculares presentaciones y voces imperdibles empezó. Este lunes 24 de julio de 2023 continúa la búsqueda del mejor imitador del Ecuador y seis participantes se presentaron a Erika Velez, Pamela Cortés y Axel.

El primero en subir al escenario de Yo Me Llamo fue José José con el tema ‘Lo dudo’, pero no logró convencer a los jueces. “El color de la voz ni hablar, es muy parecido a José José. Hoy me sorprendió a mí un par de notas fuera de tono, me sorprendió porque eres súper afinado y alguna palabra también me costaba entenderla, vocalizaría un poquito mejor”, le dijo Axel.

El siguiente en enfrentar al jurado fue Manuel Turizo. El imitador interpretó ‘Esperándote’ y su voz y manejo del escenario recibieron buenas críticas. Además, los jueces destacaron la energía y carisma que demostró en su interpretación.

Sting fue el tercero en presentarse frente a Erika, Pamela y Axel. Cantó ‘Englishman in New York’ y sorprendió al jurado al arriesgarse a presentar un show acústico. “Qué lindo que te hayas lanzado a hacer esta versión, así acústica, solo tú y la guitarra. Me encantó”, le dijo Pamela.

Enseguida, el turno fue de Isabel Pantoja. La participante interpretó ‘Marinero de luces’ y recibió buenas críticas. Los jueces la felicitaron por su progreso, por el timbre de su voz y por las emociones que transmitió con la canción. Sin embargo, le recomendaron trabajar en los movimientos de sus manos y su postura.

Después, la energía de Luis Miguel invadió el escenario con el tema ‘Cuando calienta el sol’. El participante cautivó al jurado y derrochó seguridad en el escenario. “Te felicito, vocalmente es el momento que más cerca a Luis Miguel te sentí y casi toda la canción, espectacular. Vocalmente afinado, muy bien, a seguir por este camino”, le dijo Axel.

La última subir al escenario de Yo Me Llamo fue Paola Jara. Interpretó ‘Pobre perro’ y mostró un gran progreso. Estuvo afinada, estudió bien a la cantante original y eso lo demostró en su interpretación y puesta en escena.

Tras estas espectaculares interpretaciones, el jurado deliberó y decidió que José José fuera el sentenciado de la noche. “Creo que una sentencia no dice que te vas a ir, es un jalón de orejas para despertarnos y despertar al personaje que uno está imitando”, dijo el participante. ¿Qué opinas?

