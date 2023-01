“Por ahora le digo adiós a Ecuador, no volveré”. Es lo que escribió Vera, una influencer ucraniana, que viajaba por nuestro país para conocer su cultura y costumbres. El 21 de enero del 2023 este viaje se convirtió en su pesadilla, pues subió a sus redes sociales que había sufrido un asalto en su camino a la playa.

Le robaron todas sus pertenencias e incluso estuvo secuestrada en un bosque. Después de esto, la viajera tomó la decisión de volver a Europa. La joven había visitado en cuatro ocasiones territorio ecuatoriano, aunque no explicó cuándo lo hizo.

“Nos robaron todo lo que teníamos, el carro, las cosas que teníamos hasta nos sacaron la ropa “contó asustada Vera en el video que difundió en redes sociales.

La ucraniana es reconocida por sus alegres blogs y cuenta con 265.000 seguidores en Instagram y más de 300.000 en Tiktok. Antes del robo la joven europea subió varios videos de su recorrido provincias de la Sierra y Amazonía. Su contenido cambio al vivir esta experiencia, ahora Vera recalca que el «Ecuador no es un país seguro».

Vera sostuvo que en esta visita a Ecuador le pasaron muchas cosas malas, pero que no las quiso publicar, pero el asalto fue determinante en su decisión. “Nos tenían secuestrados toda la noche en un bosque y en verdad es una experiencia muy mala. Necesito una pausa para, recuperarme y pensar en todo lo que me pasó». Vera se despidió de Ecuador y de Latinoamérica y aseguró que no volverá.

