En Reino Unido una joven de 23 años padecía de tos por varios meses, al buscar la opinión de un médico le indicaron que probablemente se debía a un contagio por coronavirus.

Se trata de Chloe Girardier, a quien se le negó una cita con el médico en persona , debido a que solo presentaba síntomas de tos y se le recomendaba realizarse una prueba PCR para ratificar o descartar la infección por Covid-19

«Es muy difícil conseguir citas; seguían diciéndome que no era elegible a una cita urgente porque era solo una tos. Hubo varias veces que la gente me preguntó si me había hecho el test de COVID y fue frustrante, porque todavía existen otras enfermedades y la tos no es solo un singo de COVID», dijo Chloe

Siete citas con el médico después, la joven se percató que estaba perdiendo peso, por lo que exigió una radiografía de tórax para poder descubrir qué estaba causando su tos.

Según señala un medio local, tras realizarse ese examen el médico le indicó que poseía una masa en el pecho, que medía 10,795 centímetros, que derivó en un diagnóstico de cáncer días después.

Un cáncer poco común del sistema linfático que causa tos persistente, picazón de piel, pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre.