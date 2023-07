Emmanuel y Juanita Burbano, sentenciados en la gala 32 de Yo Me Llamo

Siete participantes se presentaron, este viernes 28 de julio de 2023, frente a Erika Velez, Axel y Pamela Cortés. Emocionantes presentaciones y voces inigualables fueron parte de la gala 32 de Yo Me Llamo.

El primero en subir al escenario fue Manuel Turizo con el tema ‘Culpables’. El participante tuvo una buena puesta en escena y los jueces destacaron su timbre de voz y las emociones que logró transmitir con la canción. “Cantaste precioso, la forma en que has expresado esto y has logrado trasmitir. Sigue entrando más en el personaje, estudiándolo mucho más, lo hiciste espectacular”, le dijo Pamela.

🤨 ¡Qué seriedad! 🎙️#YoMeLlamo Manuel Turizo abre la gala 32 de #YMLL con una sentida melodía: 'Culpables'. pic.twitter.com/tagBzIxZyi — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 29, 2023

Enseguida, el romanticismo invadió el escenario con la presentación de Emmanuel. Interpretó ‘Insoportablemente bella’, pero no recibió los comentarios que esperaba. Tuvo desafinaciones y se notó inseguro. Además, le recomendaron mostrar más naturalidad en sus movimientos por el escenario.

Después, la música ecuatoriana se hizo presente con Juanita Burbano y el tema ‘Cuando florezca el amor’, pero tampoco convenció a los jueces. Ellos destacaron su look y timbre de voz. Sin embargo, la imitadora olvidó la letra de la canción, en ciertas partes le faltó aire y le pidieron mostrar movimientos más parecidos a los de la cantante ecuatoriana.

Lea también:

El cuarto participante en presentarse fue Jessi Uribe y cantó ‘Matemos las ganas’. Su lenguaje corporal mejoró, se mostró seguro y los jueces destacaron su voz. “Lo has hecho súper bien. Tu voz, súper bien. Una mínima sugerencia: hay que controlar la sonrisa, que no sea tanta todo el tiempo. Tu presentación de hoy me encantó. Creo que es la mejor que he visto de las tuyas”, dijo Pamela.

La siguiente presentación llegó de la mano de Yuridia. La imitadora interpretó ‘Amigos no por favor’ y mostró seguridad y presencia en el escenario. Sin embargo, le recomendaron trasmitir más emociones cuando cante y mostrar movimientos más parecidos a los de la cantante mexicana.

Después, la noche se llenó de energía con Daddy Yankee y el tema ‘Lo que pasó, pasó’. Sin embargo, le faltó fuerza y apoderarse más del escenario. “El timbre más nasal de Daddy Yankee me sigues debiendo, más estridente, más brilloso. Después lo hiciste muy bien, pero me falta todavía el color del cantante”, le dijo Axel.

Finalmente subió al escenario de Yo Me Llamo Juan Gabriel. Interpretó ‘No tengo dinero’ y cautivó a los jueces. Erika, Axel y Pamela lo llenaron de halagos y resaltaron su puesta en escena, voz e interpretación.

⭐⭐¡Simplemente brillante! 🎶 El divo #YoMeLlamo Juan Gabriel nos dejó sin palabras con esta tremenda presentación. #YMLL pic.twitter.com/yjc3CRkFHY — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 29, 2023

Tras estas imperdibles presentaciones, lo jueces deliberaron y decidieron que Juanita Burbano y Emmanuel fueran los sentenciados de la gala. Además eligieron a la presentación de Manuel Turizo como la mejor de la noche. ¿Qué opinas?

También en Teleamazonas: