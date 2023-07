¡Radiante! Juanita Burbano dejó en alto la música ecuatoriana en Yo Me Llamo

Juanita Burbano llegó, este 30 de junio de 2023, al escenario de Yo Me Llamo para dejar en alto el talento ecuatoriano.

La participante interpretó ‘Por nada del mundo’ en la segunda gala de eliminación y recibió críticas positivas por su actitud y puesta en escena.

“No te había visto así, no te había visto libre, segura. No estabas nerviosa, no estabas mirando al piso todo el tiempo. Tu lenguaje corporal es otro hoy. Tenías dulzura, había romanticismo, delicadeza de Juanita Burbano. Muy buen trabajo escénico”, le dijo Pamela Cortés.

Comentarios similares le dio Axel. “Hoy estás radiante, tu mirada brilló, estuviste expresiva con las manos. Me encantó, ese es el camino”, mencionó.

Erika Velez aplaudió la seguridad que demostró en esta presentación y le dijo que se veía más contenta. “Ya tu mirada no estaba perdida como la gala anterior. Te vi mucho más coqueta. Te felicitó por evolucionar tanto”. ¿Qué opinas de su presentación?

