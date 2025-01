Redacción Teleamazonas.com |

Un juez de la Unidad Civil de Pichincha negó, el lunes 20 de enero de 2025, el recurso de habeas data presentado por la comunicadora y activista cubana Alondra Santiago. Así lo informó el Ministerio del Interior.

Con la solicitud de habeas data, Alondra buscaba acceder a información sobre los motivos de la disposición de expulsión de Ecuador hace seis meses.

La audiencia para resolver el pedido de habeas data concluyó con una resolución desfavorable para la comunicadora. Aunque la defensa de la activista apeló la decisión de manera inmediata y oral.

«El juez de la Unidad Civil de Pichincha dio a conocer de manera oral su decisión de negar el habeas data interpuesto por Alondra Santiago Rodríguez. De tal fallo, presentó apelación inmediatamente de manera oral», señaló el Ministerio del Interior.

El caso de Alondra Santiago

En junio de 2024, el Gobierno ecuatoriano revocó la visa de Alondra Santiago, quien había residido en el país durante 20 años. Según una resolución emitida por el Viceministerio de Movilidad Humana, Santiago habría cometido «actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado«.

Ella buscaba conocer esa información, sin embargo, es de carácter reservado de acuerdo a una resolución ministerial y al art 22 de la Ley de Seguridad Pública.

La decisión de revocar su visa se produjo días después de que Santiago publicara un video el que interpretó el himno nacional de Ecuador en ukelele, alternando versos críticos hacia el presidente Daniel Noboa. La canción fue ampliamente compartida en redes sociales y generó reacciones divididas en la opinión pública.

El 28 de junio de 2024, Santiago abandonó Ecuador antes de que se concretara una posible deportación. «No me voy deportada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno», señaló en ese momento.

