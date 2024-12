Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, compareció este jueves 26 de diciembre del 2024 a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Los hizo para hablar de las amenazas que recibió y denunció públicamente en el marco de la acción de protección de la vicepresidenta, Verónica Abad.

La Comisión también llamó al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, para conocer su versión sobre la supuesta presión en contra de Vera. Sin embargo, el funcionario se excusó y no se presentó al interrogatorio de los asambleístas. Solo hubo participación de Vera.

En su intervención contó cómo ocurrió la amenaza en la elaboración de la sentencia. Vera narró que el 17 de diciembre, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, su asesor, Jorge Carrillo, y el director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, visitaron su despacho y le entregaron una flash memory.

En este dispositivo supuestamente constaba la resolución para que la jueza falle en contra de la vicepresidenta Abad. «Entraron con una actitud muy amenazante. Al ver mi negativa, amenazaron contra mi vida”, dijo.

En su relato, siempre según Vera, fue nombrado el presidente Daniel Noboa: «Con el teléfono del doctor Mario Godoy decían: mira, aquí está, Daniel Noboa necesita que esto salga ya (el fallo contra Verónica Abad). El presidente nos está presionando (…) Con tanta amenaza yo dormía de dos horas a dos horas y media porque (decían) le vamos a destruir, doctora. Usted puede continuar, usted puede ascender. Hay la recategorización, nosotros le vamos a ayudar», dijo nerviosa.

Ante los legisladores continúo con su relato: «Créanme que he vivido los días más terribles de mi vida pensando que algo me podía suceder en la casa, en el trabajo. Antes yo me sentía segura al llegar a mi trabajo y ahora ya no. El lunes 23 (de diciembre) tenía miedo de llegar al trabajo. Tenía miedo de todo, porque una persona me había comentado de que el Director Provincial iba a ir a la audiencia a protegerme».

El caso ya está en Fiscalía

Insistió en los mensajes que supuestamente recibió. «Estas amenazas ‘la vamos a destruir’, ‘la vamos a destituir’, le vamos a acabar su carrera profesional y su vida corre peligro. No ha de querer eso. Entonces, estaba contra la espada y la pared», añadió en su intervención Vera.

Vera se retiró del edificio de la Asamblea explicando que no podía dar más declaraciones porque la Fiscalía General ya abrió una investigación de oficio y se espera que se puedan tener resultados sobre los primeros pasos.

