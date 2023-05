Yeseña Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática, habló del juicio político a Guillermo Lasso. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este lunes 15 de mayo de 2023, también sostuvo que no existen causales para que el Presidente aplique la muerte cruzada.

La legisladora indicó que lo ocurrido este 14 de mayo del 2023 en la Asamblea es «una referencia, más no una definición» para el juicio al Primer Mandatario porque la votación se definirá tras escuchar la defensa de Lasso. “Nada está dicho (…) Dependiendo de lo que el Presidente diga estaremos votando a favor”, añadió.

No obstante, ratificó que existe una responsabilidad política del Presidente en el caso de peculado que se señala en este proceso. «Nosotros no vamos a defender lo indefendible. Este Gobierno no ha hecho absolutamente nada para eliminar el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec», enfatizó la asambleísta.

Sobre su destitución de la vicepresidencia de la Asamblea, Guamaní indicó que todo se trató de una persecución, impulsada por miembros de su mismo partido político por «celos políticos». Sin embargo, ratificó que ya pasó la página.

«A través de un diálogo de consensos existe una mayoría legislativa que tiene dos objetivos: dignificar a la Asamblea Nacional y una agenda legislativa y de fiscalización que tiene como ejes principales la seguridad, salud, educación, el fomento productivo, entre otras», aseguró.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Lasso aplique la muerte cruzada, la legisladora dijo que no les asusta y que no acatarán esa disposición porque en este momento no se configuran ninguna de las tres causales para ella. Asimismo, aseguró que posiblemente ocurra un escenario similar al de Perú.

«Será la misma ciudadanía la que saque al Presidente si aplica la muerte cruzada. Esos escenarios no los queremos para el país. El Presidente tiene que reconocer que ha fallado a los ecuatorianos y que ha preferido la corrupción a dar una respuesta a las prioridades», finalizó Guamaní.

