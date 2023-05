Con 117 asambleístas se instaló la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, a las 11:00 de este martes 9 de mayo del 2023, en la que se decidirá la continuación o no del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, abrió el debate para que el pleno decida decida si hay o no hay juicio político a Lasso. Los legisladores que intervengan tendrán cinco minutos para expresar sus argumentos.

La primera en intervenir fue la legisladora Viviana Veloz, señaló que por una decisión «arbitraria e ilegal» no se obtuvo un informe en la Comisión de Fiscalización y cuestionó el accionar del presidente de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio, durante el proceso.

«Probablemente elaboraron el informe en el Palacio de Carondelet y por eso se puede diferir que era una réplica del alegato del doctor Neira», aseguró, al pedir que sea el pleno quien decida el futuro de Lasso.

Luego el asambleísta Marco Troya, independiente, pidió que se actúe en el marco de la ley y la Constitución. Además, señaló que en la Comisión de Fiscalización cumplieron con la norma y que se debería decidir sobre ello. «La Corte Constitucional fue clara. Aquí debemos evaluar si existió o no el presunto peculado (…) Si te guata o no, no es parte del análisis. El Ecuador es primero, dejemos el odio en casa», enfatizó.

Mientras se realizaba esta intervención, la bancada oficialista colocaba carteles en sus curules para cuestionar esta sesión plenaria y señalaban que esta resolución es ilegal.

Comps Córdova, de Unes, también tomó la palabra y ratificó, una vez más, que Lasso si tuvo responsabilidad política en los actos de corrupción alrededor de los contratos de Amazonas Tanker y Flopec.

La asambleísta Ana Belén Cordero, de CREO, dijo que la comisión cumplió al elaborar un informe motivado y cuestionó que al no existir el documento en base a que van a juzgar al Presidente. «Ustedes dicen que los corruptos huyen de la verdad, estoy de acuerdo. Ustedes tienen el prófugo mayor en Bélgica y al resto repartido en Colombia, Argentina y México», concluyó.

Por su lado, Gabriela Molina dijo que no se les permitió incluir las observaciones en el informe borrador, vulnerando el procedimiento, y aseguró que quienes elaboraron el informe no fueron imparciales.