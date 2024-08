El Gobierno del presidente Daniel Noboa y la Asamblea Nacional protagonizan una nueva pugna. Esta vez por el orden en el que se tramitan los juicios políticos en el Legislativo. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, envió un duro mensaje a los legisladores, este jueves 22 de agosto del 2024.

«Hoy les digo a esos políticos del viejo Ecuador: sigan, sigan traicionando a los ecuatorianos para hacer fracasar a un Gobierno que está trabajando por todos. Se van a encontrar con un Gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no se esconde y lo más importante, que no se escapa«, dijo Félix Wong, en un video de YouTube.

Sus declaraciones se dieron minutos después de que el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, anunció que no acogerán la resolución de un juez de Quito, que ordenó retomar el trámite de las solicitudes de juicio político en contra de tres exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso.

La acción de protección que llevó a la resolución judicial fue presentada por la asambleísta Inés Alarcón, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Según Félix Wong, la resolución del juez «hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos».

En el video, el Ministro de Gobierno también increpó a los legisladores por haber retirado las firmas para dar paso a los tres juicios en contra de los exministros Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena, todos de la administración del expresidente Guillermo Lasso.

«Se pusieron de acuerdo para no tener obstáculos. Se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del presidente Noboa o es todo un show en contexto electoral«, añadió. Actualmente, en la Asamblea Nacional se tramita un juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Además, están en espera otros tres procedimientos en contra de los ministros de Turismo, Niels Olsen; de Ambiente, Sade Fitschi; y de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Además, Félix Wong precisó que «no es cuestión de venganza, sino de hacer respetar los procesos y que se cumpla el rol fiscalizador, pero que no sea a conveniencia de los viejos políticos».

Sin embargo, desde la Asamblea Nacional anunciaron que se interpondrán acciones en contra de la asambleísta Alarcón y del juez que aprobó su pedido.

