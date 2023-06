El talento y las emociones no terminan en el mejor reality de Ecuador, Yo Me Llamo. Este miércoles 21 de junio del 2023, la quinta gala también tuvo una sorpresa especial, ya que contó con la hermosa voz de Lina Ojeda, más conocida como Laura Pausini ecuatoriana.

La imitadora, que obtuvo el tercer lugar en el programa Yo Soy Chile, deleitó al jurado, al público y a los televidentes con tres temas: ‘Víveme’, ‘En cambio no’ y ‘Amores extraños’. Al finalizar su presentación mostró su emoción por haber sido invitada al programa. Además recibió las felicitaciones de Pamela Cortés, Axel y Erika Vélez.

Para esta noche también se tenía previsto completar las primeras presentaciones oficiales de los 32 integrantes de la Escuela de Yo Me Llamo. Sin embargo, eso no pudo ser posible debido a que el dúo que interpreta a Wisin y Yandel no salió al escenario.

Juan Gabriel fue el primer imitador de la quinta gala con el tema ‘Ya lo se que tú te vas’. Desde que ingresó al escenario sorprendió al jurado, que durante toda su intervención no dejó de mostrar su sorpresa por el gran manejo de voz, y que al final se puso de pie para aplaudir el talento del intérprete.

Pamela Cortés destacó el manejo de diafragma que tuvo Yo Me Llamo Juan Gabriel. A ella se sumó Axel, que además confesó que el participante es su favorito en esta competencia.

¡Juan Gabriel es impecable en #YMLL! 🤩Inolvidable presentación del 'Divo de Juárez' en el escenario de #YoMeLlamo 🎙️ pic.twitter.com/invEPIqHNo — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 22, 2023

La segunda en salir al escenario fue Paola Jara, quien interpretó el tema ‘Murió el amor’. Axel destacó el buen manejo corporal durante su participación, un aspecto en el que también se fijó Erika. Las sugerencias pasaron por sentir los movimientos y no aprenderlos de memoria.

La quinta gala también contó con la participación de Emmanuel, quien deleitó a todos con el tema ‘Quiero dormir cansado’. Su actuación también fue aplaudida y las sugerencias pasaron por mejorar los movimientos, el juego de su mirada y la vibración de su voz.

La noche contó también con un poco de salsa, que llegó con la presentación de Charlie Cardona y el tema ‘Busca por dentro’. Pese a que el jurado lo felicitó por su actuación, también le sugirieron trabajar en la afinación y la expresión de su rostro. Piden que proyecte lo que él dice.

Enrique Bunbury salió al escenario de Yo Me Llamo e interpretó ‘Entre dos tierras’. Durante su participación se quitó la camiseta y luego de las bromas con el jurado por esa actuación, lo felicitaron por la energía. La sugerencia fue pulir sus gesticulaciones y que no se salga del personaje.

¿Qué posó con Wisin y Yandel?

Casi para finalizar el programa se conocieron las razones por las que Wisin y Yandel no se presentaron en su primera gala oficial. El dúo de participantes no acudió a los ensayos. Mediante un video, el imitador de Yandel narró que tras el casting retornaron a Colombia y en su llegada presentó un malestar. Luego de ser evaluado por los médicos se le diagnosticó el mal de montaña, dijo.

¡No asistieron a la noche de #YMLL!🎙️ Wisin & Yandel irán a gala de eliminación y nos explican el motivo de su ausencia 😕 pic.twitter.com/7EyppRThqY — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 22, 2023

De acuerdo con las reglas del programa, si un participante no se presenta en su gala va directamente a la de eliminación, por lo que el jurado se acogió a ello y los participantes deberán presentarse el jueves 22 de junio junto a los demás sentenciados.

Finalmente, el jurado analizó todas las presentaciones y eligió a Juan Gabriel como el mejor de la noche, mientras que el sentenciado fue Charlie Cardona. Él deberá enfrentarse a Wisin y Yandel, Yeison Jiménez, Roberto Antonio, Víctor Manuelle y Natalia Lafourcade.

