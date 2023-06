Con una presentación impecable arrancó el imitador de Jessi Uribe su primera gala en el escenario de Yo Me Llamo. El jurado integrado por Pamela Cortés, Axel y Erika Vélez destacó todo el talento del ambateño Alejandro Montes de Oca, quien interpretó el tema ‘Repítela’, el pasado jueves 15 de junio del 2023.

El parecido que tiene Alejandro con el cantante y músico colombiano, tanto en lo físico como en su voz, es tal que los jueces no dudaron en felicitarlo por su desempeño. Las recomendaciones pasaron más por cuestiones estéticas como los tatuajes y aretes.

Alejandro, de 30 años, tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música. En entrevista con Teleamazonas cuenta que hace más de 15 años llegó a la provincia del Guayas para formar parte de la agrupación Milenium, un grupo de música tropical que, señala, fue muy reconocido en Guayaquil.

Luego de 12 años de pertenecer a ese grupo de artistas, el joven originario de Ambato decidió independizarse. Así, en el 2020, nació el personaje de Jessi Uribe, motivado por su gusto hacia la música popular mexicana.

Lea también:

Alejandro se siente identificado con el artista colombiano en todos los aspectos. «Jessi Uribe tiene una vida muy similar a la mía, empezó cantando desde muy pequeño como mariachi; tiene un papá que canta, yo también tengo un papá que canta. Me encantan sus canciones. Estoy apasionado por la música popular mexicana», dice.

#YoMeLlamo Jessy Uribe está en la casa y al parecer lo tendremos para rato… #YMLL pic.twitter.com/Zszk1nzv5t — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 14, 2023

Yo Me Llamo es una meta que Alejandro ha perseguido desde joven y antes de llegar a ella ha pasado por experiencias previas similares. Por ejemplo, ha sido parte de realities ecuatorianos. «Estuve en Ecuador Tiene Talento hace 10 años, aproximadamente». Luego fue parte del concurso Baila la Noche y también estuvo en Ídolos de Ecuador. En este último destacó como famoso invitado.

Hace dos años participó también en un programa concurso nacional de TC Televisión en el que buscaban al doble de Jessi Uribe. Y actualmente se encuentra en la Escuela de Yo Me Llamo. «Es un programa en el que siempre he querido estar, que nos permite estar expuestos y ser conocidos no solo aquí sino en lo internacional también».

El imitador de Jessi Uribe considera que estar en Yo Me Llamo es muy bueno para él y los otros participantes. «Nos ayuda a crecer mucho en el ámbito artístico, nos ayuda a completar las falencias con respecto al personaje y lo que nos hace falta». Además destaca el talento de los otros imitadores. «Hay una competencia muy dura, tengo compañeros que cantan maravilloso».

«Trato de, en cada gala, dar lo mejor de mí. Llegar a la final es mi sueño», finaliza Alejandro, quien además tiene una línea de calzado, pero resalta que su fuerte siempre ha sido el canto, por lo que no ofreció tantos detalles de su otro empleo.

Mira la primera presentación de Yo Me Llamo Jessi Uribe:

También en Teleamazonas: