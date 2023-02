Más de 40 migrantes, entre ellos un bebé de pocos meses, murieron a raíz del naufragio de su embarcación frente a la costa italiana, no lejos de la ciudad de Crotone, en Calabria (sur). La tragedia se da pocos días después de aprobarse una controvertida normativa de salvamento de migrantes en el mar.

«De momento, 80 personas fueron recuperadas con vida, algunas de ellas lograron alcanzar la orilla tras el naufragio, y se encontraron 43 cadáveres», informó un comunicado de los guardacostas.

«Decenas y decenas de muertos ahogados, incluidos niños, muchos desaparecidos. Calabria está en duelo por esta terrible tragedia», lamentó en un comunicado Roberto Occhiuto, presidente de la región calabresa.

Según los rescatistas, la embarcación transportaba unas 120 personas y chocó contra unas rocas a algunos metros de la orilla. Los bomberos señalan que había «más de 200 personas» a bordo.

En las imágenes difundidas por la policía italiana, se ve trozos de madera diseminados sobre la playa. Al lugar acudieron los socorristas mientras los rescatados esperaban su traslado a un centro de acogida.

La jefa de gobierno, Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia (FDI, extrema derecha), expresó su «profundo dolor» en un comunicado. Manifestó que era «criminal mandar a la mar a una embarcación de apenas 20 metros con 200 personas a bordo y con un mal pronóstico del tiempo».

«El gobierno está comprometido a impedir las salidas y este tipo de tragedias y seguirá haciéndolo al exigir antes de todo la mayor colaboración de los Estados de salida y de origen», aseguró.

