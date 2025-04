Actualizado 11:15

En un hito para la exploración espacial y la representación femenina, la superestrella pop Katy Perry regresó a la Tierra este lunes 14 de abril de 2025 tras formar parte de la primera misión espacial totalmente femenina en más de seis décadas.

La misión NS-31 de Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, despegó desde Launch Site One, a unos 48 kilómetros al norte de Van Horn, Texas, a las 8:30 a.m. hora local (9:30 a.m. ET), llevando a Perry y otras cinco mujeres más allá de la Línea de Kármán, el límite reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, a 100 kilómetros de altura.

Un Viaje Estelar de 11 Minutos

El vuelo suborbital, que duró aproximadamente 11 minutos, permitió a la tripulación experimentar la ingravidez y contemplar vistas únicas de la Tierra.

A bordo de la cápsula New Shepard, Perry estuvo acompañada por un grupo diverso y destacado: la periodista Gayle King, la filántropa y presentadora Lauren Sánchez (prometida de Jeff Bezos), la ingeniera aeroespacial y ex científica de la NASA Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn.

Este hito marcó la primera misión espacial exclusivamente femenina desde el vuelo en solitario de Valentina Tereshkova en 1963.

El lanzamiento, retransmitido en vivo a través de las plataformas digitales de Blue Origin y las redes sociales de Perry, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

La cantante, conocida por éxitos como ‘Firework’ y ‘Roar’, compartió su entusiasmo antes del despegue, publicando un video en Instagram desde el interior de la cápsula, vestida con el traje de vuelo.

“Si me hubieras dicho de niña que sería parte de la primera tripulación totalmente femenina en ir al espacio, te habría creído. Nada estaba más allá de mi imaginación”, expresó Perry en un comunicado previo.

Momentos Emotivos y Simbolismo

Durante el vuelo, Perry rindió homenaje a su hija de cuatro años, Daisy, llevando consigo una margarita (daisy en inglés) como símbolo de inspiración para las nuevas generaciones.

También llevó 300 pulseras, que planea compartir para promover el mensaje de alcanzar las estrellas, tanto literal como figurativamente.

Al alcanzar el espacio, Perry cantó un fragmento de What a Wonderful World, un momento emotivo que resonó con la tripulación y los espectadores. “Esta experiencia es solo superada por ser madre”, afirmó la cantante tras el aterrizaje.

Tras el regreso de la cápsula a la Tierra, Perry y King fueron vistas besando el suelo en un gesto de alivio y celebración.

La tripulación fue recibida con entusiasmo por familiares, amigos y el equipo de Blue Origin, incluyendo a Oprah Winfrey, quien presenció el evento desde tierra. Las imágenes del aterrizaje, compartidas en la cuenta oficial de Blue Origin en X, mostraron a las seis mujeres posando sonrientes tras su hazaña.

