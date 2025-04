Actualizado 18:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió, este miércoles 9 de abril del 2025, por 90 días la aplicación de la mayor parte de los aranceles a sus socios comerciales, pero excluyó de esta medida a China, cuyos gravámenes se han elevado a un 125%.

Esta decisión implica que prácticamente todos los socios comerciales de EE.UU., incluida la Unión Europea (UE), serán penalizados a partir de este 9 de abril y durante los próximos tres meses solo con un arancel «reducido» del 10%.

El Presidente estadounidense impuso, el miércoles 3 de abril del 2025, una base de aranceles recíprocos del 10% a todos los países del mundo, incluyendo a los productos que importa de Ecuador.

Sin embargo, Trump impuso aranceles más altos para 60 socios comerciales que tienen un alto déficit comercial con Estados Unidos. La tarifa más alta llegaba al 49%, en Europa y Asia.

Por ejemplo, se impuso el 20% a la Unión Europea, el 24% a Japón, el 26% a la India, del 17% a Israel, 25% a Corea del Sur, 32% a Taiwán y 46% a Vietnam. Sin embargo, con la suspensión de aranceles de Estados Unidos, estos y otros países tendrán un arancel del 10% por los próximos tres meses.

El líder republicano dijo haber basado su decisión luego de que más de 75 países se habían puesto en contacto con su Administración para negociar. El anuncio de la suspensión de aranceles la hizo el presidente de Estados Unidos a través de la red Truth Social.

Minutos después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles recíprocos, para los países que no tomaron represalias con el gobierno de Trump y que han mostrado una actitud negociadora.

Pero, Bessent anunció que la «base» arancelaria global del 10% seguirá vigente. Además, el Secretario del Tesoro ratificó el aumento al 125% de los aranceles específicos contra China.

En definitiva, tras el último anuncio de Trump, sigue en vigor solo el arancel global del 10% que entró en vigor el sábado pasado y se extiende para todos los países, incluido a Ecuador.

El Gobierno de Trump dijo que no quiere «perjudicar a países que no necesitan ser perjudicados«. «Todos quieren negociar. Queremos cuidar de ellos, pero debemos cuidar de nuestro país», dijo en un acto posterior, donde subrayó que no teme represalias de China.

La reacción de los mercados a su cambio de opinión fue inmediata. Wall Street se disparó con subidas de entre el 6 y el 8 % y el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 4,65 % y superó los 62 dólares el barril.

El mercado de bonos también mostró signos de mejora después de que los bonos del Tesoro a diez años sufrieran una fuerte caída a primera hora del día, lo que había reavivado los temores sobre la fragilidad del mayor mercado de deuda del mundo.

