Kichwa: ¡Descubre por qué hay que aprenderlo!

Para hablar de este tema, hay que empezar por el principio: ¿es lo mismo kichwa y quechua? Pues no, y aunque la diferencia puede ser un poco confusa, ya que las dos lenguas provienen de una misma raíz, tienen algunas diferencias importantes en su pronunciación, vocabulario, conjugaciones verbales y estructuras gramaticales.

Quechua es el término general que se usa para describir un grupo de lenguas indígenas habladas en una amplia zona de América del Sur. Existen diferentes dialectos de quechua, dependiendo de la zona donde se hable. Por otro lado, el kichwa es una de las variantes del quechua, hablada principalmente en Ecuador.

El valor del kichwa va más allá de la comunicación: es un vehículo para la preservación de tradiciones, conocimientos y formas de vida que han perdurado durante siglos en este territorio, que hoy pertenece a todos sus habitantes. Aprender kichwa, enseñarlo a las nuevas generaciones y, sobre todo, darles el valor que merecen, es clave para mantener viva la cultura.

Un ejemplo de ello es la escuela Tránsito Amaguaña, en donde niños de distintas regiones del país e incluso extranjeros aprenden kichwa. Y es que cuando una lengua se pierde, no solo desaparece un idioma, también se va una forma de ver el mundo. El kichwa tiene palabras y expresiones que no existen en otros idiomas, y cada una de esas palabras es parte de una historia, de una cosmovisión. Si no se preserva, se van perdiendo mucho más que simples palabras.

