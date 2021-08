Kiss, la legendaria banda de rock de los 70’s, anunció a través de Twitter que Paul Stanley, líder y vocalista, dio positivo por coronavirus. Producto del contagio, el grupo tuvo que suspender su concierto en Burgettstown, Pensilvania (EE UU), horas antes y darle una nueva fecha.

«Desafortunadamente, el show de Kiss de esta noche en Pensilvania se ha pospuesto debido a que Paul Stanley ha dado positivo en Covid-19», explicó la banda en un comunicado. El vocalista, de 69 años de edad, pertenecería el grupo de riesgo de contagio por el virus a pesar de estar vacunado.

Tonight's #KISS show at The Pavilion at Star Lake in Burgettstown, PA is unfortunately postponed due to Paul Stanley testing positive for COVID. More information about show dates will be made available ASAP. Everyone on the entire tour, both band and crew, are fully vaccinated. pic.twitter.com/5UBvXmfWCY