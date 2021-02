La covid-19 mata al icónico guionista y productor de ‘Los Simpson’ Marc Wilmore

La afamada serie animada ‘Los Simpson’ sufre, en menos de un mes, el segundo fallecimiento de uno de sus más queridos trabajadores.

Ahora se trata de Marc Edward Wilmore, escritor, co-productor, productor y productor ejecutivo de la serie animada de la familia amarilla más conocida del planeta.

El deceso del reputado guionista se produjo a sus 57 años de edad debido a complicaciones derivadas de su contagio con el nuevo coronavirus.



El mundo del espectáculo entró en luto y varias celebridades dedicaron mensajes en sus redes sociales para darle el último adiós.

Uno de ellos fue Larry Wilmore, su hermano, quien dedicó un sentido homenaje en su cuenta de Twitter para despedir al ícono de la televisión.

«Mi dulce hermano, Marc Edward Wilmore, falleció anoche mientras luchaba contra el covid y otras afecciones que lo han tenido con dolor durante muchos años. Mi hermano era el ángel más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo hermanito», compartió el comediante.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr