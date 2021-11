La Cruz Roja Ecuatoriana conmemora «La Respuesta de la Sociedad ante el VIH»

Durante 34 años Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) ha desarrollado actividades enfocadas a la respuesta frente a la epidemia del VIH. Es por ello que CRE es la institución con el programa de VIH/Sida más antiguo del país.

Los objetivos de estas acciones son sensibilizar a los decisores y creadores de políticas, detener el estigma y la discriminación, promover la responsabilidad social, promover estilos de vida saludables, prevenir nuevas infecciones y brindar apoyo psicosocial a las personas que viven con VIH.

Para alcanzar estos objetivos se realizan varias actividades:

Eventos conmemorativos. – CRE organiza dos eventos conmemorativos cada año. En los meses de mayo o junio se realiza la Vigilia de VIH/Sida; además de acciones específicas durante el 1º de Diciembre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Respuesta de la Sociedad ante el VIH. Con estos eventos, entre el 2020 y 2021 se llegó de forma directa e indirecta a más de 711.048 personas alcanzadas.

Salas APV (Asesoría en Prueba Voluntaria) en Quito y Guayaquil. – Es un espacio seguro donde personal capacitado brinda información antes y después de realizarse exámenes de VIH e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual). Entre 2020 y 2021 se realizó más de 3.000 atenciones en las salas de Quito.

Grupo Nacional de Apoyo Mutuo (GAM). – Personal especializado proporciona información, realiza el seguimiento del estatus de salud de los asistentes y se crean nuevos lazos y relaciones sociales entre los participantes del GAM. Está dirigido a personas con VIH y personas afectadas por el VIH (parientes o amigos cercanos). Entre el 2020 y 2021 se alcanzó de forma directa e indirecta a más de 864 personas.

Cabe destacar que los servicios en las Salas APV y GAM no tienen ningún costo y la información se trata de forma confidencial.

Cruz Roja Ecuatoriana también ejecuta la campaña “Conmigo con Condón” que busca reducir los embarazos adolescentes no planificados y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) como es el VIH, sífilis entre otras. Además, se vincula con la Sala de Asesoría de Prueba Voluntaria y pretende crear conciencia acerca de la prevención del embarazo no planificado, así como dar importancia a esta etapa clave en la vida y para el desarrollo de las personas. Actualmente se ha alcanzado a 1´970.621 personas a nivel nacional.

Este año, en el Día Mundial de la Respuesta de la Sociedad ante el VIH, Cruz Roja invita al evento virtual “Conmemorando la respuesta de la sociedad ante el VIH en el Ecuador”, un encuentro de reflexión para construir sinergias de trabajo dirigidas a la población en general y a los grupos vulnerables. El evento se realizará el martes 30 de noviembre a las 15h00, y será transmitido en vivo por las cuentas de Facebook y YouTube de Cruz Roja Ecuatoriana.