El superagente inglés Austin Powers, protagonista de una trilogía cómica muy popular a finales de siglo, podría volver a la pantalla grande en un posible proyecto que cuenta con la aprobación del actor Mike Myers. Aunque nada se ha confirmado hasta ahora, los rumores apuntan a que se estaría evaluando esa posibilidad.

Myers, quién dio vida al espía, mencionó hace tres años que le encantaría poder realizar un spin-off de Austin Powers, a lo mejor centrándose en uno de sus villanos. “Me gustaría hacer una película desde la perspectiva del Dr. Maligno. Así que sería Dr. Maligno 1, Austin Powers 4″, declaró en una entrevista con Jimmy Fallon.

Hoy esa idea parecería tomar fuerza. El portal We Got This Covered sostiene que la compañía New Line Cinema, subsidiaria de Warner Bros, estaría evaluando el guion de la película e inclusive barajando nombres para el director. De confirmarse la noticia, el proyecto podría resucitar al comediante Mike Myers, que se ha mantenido lejos de las cámaras por largo tiempo.

Una baja importante en el incipiente proyecto sería el personaje de ‘Mini-yo’ a causa del fallecimiento del actor Verne Troyer en 2018. La trilogía es una serie de comedias con un humor absurdo e incorrecto, enfocadas a ser parodias de las películas de espías. En aquel entonces recaudó más de $ 676 millones.

Fuente | We Got This Covered/Cinemanía