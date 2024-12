La emotiva carta de Hernán Galíndez a los hinchas de Huracán. El golero de la Selección ecuatoriana se metió al bolsillo a los hinchas ‘quemeros’ de quienes se despidió con un largo y emotivo texto publicado en su cuenta de Instagram.

El exgolero de Aucas y Universidad Católica llegó al equipo argentino, el 6 de enero y, según su testimonio, rápidamente pudo conectar con los hinchas del equipo del ‘Globo’. Llegué a Huracán el 6 de enero y lo primero que dije fue que yo no venía al club a pasar el tiempo, quería venir a competir», expuso Galíndez en su carta.



«Me encontré con una institución mucho más grande de lo que pensé y de a poco los fui conociendo y entendiendo como son en cada partido. Cada vez que me cruzaba con alguien en la calle, cada palabra de aliento que recibía me hacía darme cuenta de que no son normales, no están dentro de la lógica».

«Me gustaría agradecerle a cada hincha de Huracán por el aguante que tienen y que nos dieron, por estar siempre, en las buenas y más en las malas. Ha sido un orgullo enorme ser parte de Huracán este año, de verdad, fue un privilegio ser el capitán de este equipo», añadió Galíndez.

«Y algo más, si algún hincha de otro equipo llega hasta acá y tiene ganas de escribir algún chiste, le diría que está bien, es entendible, porque los que no son de Huracán, no entienden lo que es ser de Huracán».

🔎Los TRES ARQUEROS en CARPETA (vía @JulioPavoni):



◉ Agustín MARCHESÍN (si llega es para ser TITULAR).

◉ Hernán GALÍNDEZ (Huracán NO lo quiere vender a #Boca pero tiene CLÁUSULA).

◉ Nicolás CAMPISI (arquero de Unión).



⚠️Esto está SUJETO a la condición de la rodilla de SERGIO… pic.twitter.com/TqqDAulSRM — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) December 17, 2024

Galíndez tiene el hábito de conectar con sus comunidades, vía redes sociales. Lo hizo en Universidad Católica, Aucas y la Selección nacional. Ahora conquistó el corazón de los seguidores de Huracán.

Uno de los rumores de las últimas horas ubica al guardameta nacionalizado como una opción para ser el portero de Boca Juniors. El cuadro ‘xeneize’ busca un reemplazo del golero mundialista Sergio ‘Chiquito’ Romero.

