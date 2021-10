La FIFA abre investigación por escándalo sexual en el fútbol femenino de EEUU

La Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos confirmó este viernes que los órganos judiciales de la FIFA ya abrieron una investigación sobre el escándalo sexual en el que se ha visto involucrado un entrenador y que generó la suspensión de los partidos programados para este fin de semana.

Las afirmaciones de dos exjugadoras de coerción sexual contra Paul Riley llevaron este jueves al despido de su cargo de entrenador del equipo de North Carolina Courage.

Aunque se trata de un asunto relacionado con una asociación miembro de la FIFA, -normalmente la FIFA no interviene en los problemas internos en cada una de las federaciones- la National Women’s Soccer League (NWSL, en inglés) considera que su intervención será de gran valor a la hora de esclarecer todo lo sucedido.

Tanto la Federación de Fútbol de Estados Unidos como la NWSL serán las encargadas de aportar toda la documentación que la FIFA les solicite de cada una de las partes implicadas en el escándalo.

FIFA is deeply concerned by the recent reports in the US made by several players. FIFA's judicial bodies are actively looking into the matter & have opened a preliminary investigation.