La ola de calor se apodera de Francia y España

Una ola de calor siguió azotando el viernes a varios países europeos, incluida España, donde los incendios forestales obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares tras una semana de elevadas temperaturas.

El mercurio también subió en Francia, donde las temperaturas deberían acercarse a los 40ºC el sábado; mientras el Reino Unido registró el día más caluroso del año.

El calor está en consonancia con las advertencias de los científicos de que las olas de calor serán más intensas y llegarán antes de lo habitual, a consecuencia del cambio climático.

Demain la vague de chaleur exceptionnelle par son intensité et sa précocité se poursuit et s’accentue à mesure que la masse d'air extrêmement chaud va progresser plus au nord et plus à l’est. Températures maximales en baisse en revanche entre Languedoc et Roussillon. pic.twitter.com/H3h2gAqOnw