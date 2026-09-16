EE.UU. premia colaboración antidrogas de Venezuela y lo saca de la 'lista negra'

Estados Unidos retiró este miércoles 16 de septiembre de 2026 a Venezuela de los países que han "fallado demostrablemente" en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirlo en esa "lista negra", en un nuevo gesto al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La administración de Donald Trump se mantuvo además de la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella, así como de Bolivia, donde también ha asumido un nuevo gobierno conservador.

Cada año la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo, y como en 2025, 23 países son considerados "importantes productores" o "de tránsito de drogas".

De esa lista, la Casa Blanca señala particularmente a los que han "fallado demostrablemente" en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico.

Este año son cuatro: Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia.

En cambio, Venezuela, fuera de lista por primera vez desde 2005, "ha emprendido un cambio de rumbo drástico tras la detención y remoción (...) del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro", explica el texto oficial.

"Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles", se felicita a Trump en esta evaluación.

Lucha antiterrorista

El gobierno de Trump emprendió hace un año una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico sin precedentes en la historia de la región, con un resultado de al menos 215 muertos.

Esa campaña ha sido denunciada como ejecuciones extrajudiciales por organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales.

Además, Trump ha construido una alianza anticarteles, el Escudo de las Américas, a la que se han ido sumando países a medida que cambiaban de rumbo político.

Perú fue el último en sumarse a esta asociación, en la que los países de la región se comprometen a aumentar la cooperación, e incluso a campañas militares conjuntas, como Colombia y Ecuador.