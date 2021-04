En virtud del ‘Día de los inocentes’, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, le jugó una broma a un grupo de periodistas durante un duelo de California a Washington. Ella se habría vestido de azafata y repartió helados en la cabina.

Comunicadores, integrantes de su equipo de trabajo y miembros del Servicio Secreto recibieron helados por parte de una mujer con peluca negro corta y una etiqueta con el nombre Jasmine. Sin saberlo, los aceptaron y Biden pasó desapercibida durante el recorrido.

