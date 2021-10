La receta para convertir la tristeza en felicidad

Un poco de chocolate, un abrazo y la música correcta. Esos son los ingredientes para convertir la tristeza en felicidad pura.

Seguro más de una vez se ha preguntado cuál es la cura, el antídoto para los días tristes. Algunos dicen que un poco de chocolate ayuda, mientras que otros sugieren una buena y merecida maratón de Netflix; algunos dicen que un abrazo siempre mejora el humor, mientras que otros sugieren un poco de meditación o quizá una caminata en el parque.

Y también está la música. Porque nada cambia el humor como la canción adecuada, esa que llena el alma de optimismo, que nos saca una sonrisa involuntaria.

Si está pasando por uno de estos días melancólicos y no tiene ganas de sentirse así, aquí tenemos la solución: una playlist llena de temas, tonadas alegres que llenarán de felicidad su corazón. Traemos canciones que nos ponen a bailar, que nos llenan de energía y nos ponen a cantar junto a ellas; traemos temas como la pegajosa Blinding lights de The Weeknd, la romántica Los besos de Greeicy, el beat irresistible de The nights de Avicii.

Modo Felicidad

¿Y cómo podríamos tener una playlist de este estilo sin hablar de Ringo Starr, el Beatle más alegre de todos? En su nuevo EP, Change the world , Ringo explora a través de su música los sentimientos de optimismo y esperanza, y en ninguna otra canción se nota tanto como en Just that way : un tema con una vibra reggae que nos transmite alegría desde los primeros segundos.

Cuando la melancolía pesa en el corazón, no hay mejor manera de alivianarlo que con estos sonidos llenos de alegría, de felicidad.

