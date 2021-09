La UEFA no seguirá de momento con procesos legales a clubes

La UEFA no seguirá de momento con los procesos legales en curso a los clubes implicados en la Superliga, aunque su decisión de no hacerlo no afecta a su firme posición frente a esta.

El organismo que preside Aleksander Ceferin se expresó así después de que el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid le requiriera el pasado día 20 para que en un plazo de cinco días acreditara documentalmente que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares que adoptó en abril para no sancionar a los clubes implicados -Real Madrid, Barcelona y Juventus- y los requerimientos que le ha hecho.

La posición de la UEFA sobre la Superliga se mantiene

Según pudo confirmar EFE, la UEFA mantiene firmemente posición frente a la llamada Superliga y las acciones de los clubes implicados y que su decisión de no seguir con los procedimientos legales en curso no afecta de ninguna manera a esto.

La UEFA continuará luchando para hacer lo necesario para detener la llamada Superliga y cualquier otra forma de liga que separe respeta los procesos judiciales aunque considera que su continuación no sirve a su intereses ni a los de su federaciones miembro.

La UEFA inició en mayo una investigación disciplinaria por una posible violación de su marco legal por parte de Real Madrid, Barcelona y Juentus, los únicos tres clubes de los doce fundadores que no han renunciado a la idea-, pero paralizó luego los expedientes por decisión de su Comité de Apelación, órgano independiente.

Entonces señaló que entendía que era necesaria esta paralización, pero afirmó que seguiría defendiendo su posición en todas las jurisdicciones pertinentes.

Las denuncias de los clubes

Pese al anuncio de la paralización de los expedientes, el titular del juzgado madrileño, Manuel Ruiz de Lara, pidió el archivo de los procedimientos, petición que ha reiterado en el último requerimiento hecho hace unos días en un nuevo auto, en el que anunció que trasladará a la Fiscalía la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial si la UEFA no lo hace.

El caso de la Superliga, iniciado por una denuncia de los clubes que impulsaron el proyecto contra la UEFA y la FIFA por abuso de posición dominante que impide la libre competencia, está pendiente también de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (THUE) se pronuncie sobre una cuestión prejudicial planteada al respecto por el juzgado español.

Mire también

El Barcelona de España quiere reforzarse con una estrella sudamericana ► https://t.co/tRTlhT3XIt pic.twitter.com/DeBzCcI0Uw — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 27, 2021

Este pidió que la cuestión se tramitara por el procedimiento de urgencia y acordó la suspensión del procedimiento de juicio ordinario hasta que el tribunal de la UE se pronunciara, medida que levantó hace unos días para que las partes puedan presentar alegaciones y contestar a la demanda.

También admitió la personación de LaLiga en el procedimiento, aunque mantuvo la suspensión del mismo para dictar sentencia, hasta que el tribunal de justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial que le planteó.

EFE